شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو: الفوز على ميدياما مكسب مهم رغم الظروف الصعبة خلال رحلة غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته، بعد الفوز على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال خلال تصريحات لصفحة الأهلي الرسمية عبر فيسبوك: "مكسب مهم ورحلة كانت طويلة وواجهنا صعوبات كثيرة، ولكن نختم السفرية بمكسب مهم، وأتمنى الأمور تسير بشكل جيد ونعود إلى القاهرة بسلامة الله، وأبارك للاعبين الذين قدموا أداء جيدا، والأهم في هذه الظروف أن نخرج بالفوز".

وأضاف: "دورنا تجهيز اللاعبين وتوفير كل الإمكانيات التي تساعدهم، ولاعبو الأهلي مروا بظروف صعبة ولديهم من الخبرات ما يمكنهم من عبور هذه الظروف، ونسيان المشاكل بمجرد نزول أرضية الملعب، خاصة أن جمهور الأهلي يطالبك دائما بالفوز وأن تكون رقم 1، وهذا هو تفكير اللاعبين أيضا وبمجرد نزول المباراة نسوا كل شيء وقد يحدث بعد الهبوط في الأداء ولكن الأهم هي النتيجة، نجحنا في تحقيق الهدف من المباراة وهو الفوز في اللقاء".

وتابع: "وسام أبو علي شارك لأول مرة مع الأهلي، ولديه إمكانيات كبيرة وواجه سوء حظ بعد الإصابة في بدايته، ثم عاد مجددا للفريق ودخل في الأجواء سريعا، وأهدر فرصة كان من الممكن أن تسكن الشباك، وكريم نيدفيد واحد من كباتن الأهلي ومن اللاعبين الجيدين، وأتمنى التوفيق له في الفترة القادمة".

واختتم بيبو تصريحاته قائلا: "جمهور الأهلي هو رقم 1 لدينا، ونحن نعمل من أجل إسعاد جماهير الأهلي، ونحاول تقديم كل ما لدينا لإسعاد الجماهير الحمراء، وهم يستحقون كل شيء".