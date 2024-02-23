شكرا لقرائتكم خبر عن مازيمبى وبيراميدز بالزى الأساسى فى مواجهة لوبومباشى بدورى أبطال أفريقيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم بأحد الفنادق بمدينة لوبومباشي الكونغولية، الاجتماع الفني لمباراة مازيمبي وبيراميدز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي غدا السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة، حيث تقرر أن يرتدي مازيمبي قميصه الأساسي الأسود في الأبيض، بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل سيرتدي فريق نادي بيراميدز الضيف قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

وتم تأكيد ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب استاد مازيمبي قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أقصى تقدير.