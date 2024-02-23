شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف طبيعة إصابتى ياسر إبراهيم ونيدفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، موقف الثنائي ياسر إبراهيم وكريم نيدفيد، بعد إصابتهما في مباراة ميدياما الغاني والتي فاز فيها فريقه بهدف نظيف.

وقال أحمد جاب الله، خلال تصريحات للصفحة الرسمية على فيسبوك: "إصابة ياسر إبراهيم بشد في العضلة الخلفية بينما تعرض كريم نيدفيد لشد في السمانة، مشيرا إلى أنه سيقوم بالفحوصات اللازمة بعد المباراة مباشرة لمعرفة حالة اللاعبين".

وحقق فريق الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الرابع، ليضع الفريق الأحمر قدما في ربع نهائي البطولة الأفريقية ويحتاج نقطة وحيدة من مباراة يانج أفريكانز لضمان الصعود إلى دور الثمانية.