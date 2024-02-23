شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على: الأجواء مختلفة فى أفريقيا عن أوروبا وسعيد بمشاركتى الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال وسام أبو علي، في تصريحات لصفحة الأهلي الرسمية عبر فيسبوك: "سعيد بمشاركتي الأولى مع الأهلي والفوز في تلك المباراة وهي نتيجة مهمة لي وللفريق وللجمهور".

وأضاف: "الأجواء مختلفة في أفريقيا عما كنت عليه في أوروبا، وكنا نعيش في درجة حرارة تحت السفر في أوروبا وسعيد بوجودي في الأهلي، وأشعر بالارتياح وأنني لست غريبا عن النادي".

وتابع: "أركز في التدريب فقط حتى يكون لي دور مع الفريق، وكنت أتمنى تسجيل هدف خلال اللقاء، ولكن أهم شيء هو المكسب والخروج من اللقاء بالثلاث نقاط".