شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: تعلمت درسا جديدا بلقاء ميدياما.. وأبو على ونيدفيد ظهرا بشكل طيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مارسيل كولر المدير الفني أن ميدياما الغاني كان منافسا قويا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم وفاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف، وسبّب لنا مشاكل.

وقال كولر، في تصريحات لصفحة الأهلي الرسمية عبر فيسبوك: "من الصعب أن نلعب بأسلوبنا على هذه الأرضية، وتعلمت درسا جديدا من لقاء اليوم، هذه أفريقيا ولا بد من التعامل مع كل الظروف".

وأضاف: "طلبت من اللاعبين بين الشوطين أن تكون لدينا إرادة وإصرار للفوز وقدموا ما طلبته منهم، ومنذ قدومنا إلى غانا كان هدفنا الفوز، الهدف الأول كان مكافأة وسجلنا هدفا رائعا".

وعن كريم نيدفيد، قال كولر: "قدم مباراة كبيرة وينقصه الدخول في أجواء المباريات وفاز بكل الالتحامات وسيطر على منتصف الملعب، وتعرض للإصابة بشد في السمانة ولكنه خفيف؛ بسبب المجهود الكبير الذي بذله".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: "وسام أبو علي خاض أول مباراة وركض كثيرا ويضغط جيدا كما أريد، وفي الوقت القصير الذي شارك به ظهر جيدا".