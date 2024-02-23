شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على أفريقيا الوسطى فى افتتاح مباريات التصفيات الأفريقية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب المنتخب المصري الأول للرجال لكرة السلة بقيادة المدير الفني الألماني هنريك رودل، على نظيره منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 76 - 61 في أولى مباريات منافسات المرحلة الأولى من تصفيات بطولة أفريقيا 2025، والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري.

وجاءت نتائج الفترات في اللقاء لصالح مصر كالتالي:-

29 - 15

46 - 31

63 - 44

76 - 61

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا، هم: “أحمد عادل، يوسف رفعت، كريم الجيزاوي ، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، سيف هنداوي، هيثم كمال، أحمد ياسر، باتريك يوسف، أنس أسامة، عمر طارق، وخالد عبد الناصر“.

وشهدت قائمة المنتخب غياب الثلاثي “إيهاب أمين، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا "بيبو"، للإصابة.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة مع: “كوت ديفوار وأفريقيا الوسطى ومدغشقر“.