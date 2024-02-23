مصر تهزم أفريقيا الوسطى بافتتاح مباريات التصفيات الأفريقية لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب مصر الوطني الأول لكرة السلة بقيادة المدير الفني الألماني هنريك رودل، على نظيره منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة 76 - 61 في أولى مباريات منافسات المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا 2025، والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري .

وجاءت نتائج الفترات في اللقاء لصالح مصر كالتالي :-

29 - 15

46 - 31

63 - 44

76 - 61

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا وهم: “أحمد عادل، يوسف رفعت، كريم الجيزاوي ، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، سيف هنداوي، هيثم كمال، أحمد ياسر، باتريك يوسف، أنس أسامة، عمر طارق، وخالد عبد الناصر“.

وشهدت قائمة المنتخب غياب الثلاثي “إيهاب أمين، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا "بيبو"، للاصابة .

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة مع: “كوت ديفوار وأفريقيا الوسطى ومدغشقر“.

وتعد هذه التصفيات مؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025، وتصفيات كأس العالم 2025.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة كالتالي:-

- منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب مدغشقر غدًا السبت الموافق 24 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.

- منتخب مصر في مواجهة نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الأحد الموافق 25 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.