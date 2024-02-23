إغراءت الدوري السعودي تهدد بقاء بقاء دي بروين في مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عالمية اليوم الجمعة، أن أحد أندية الدوري السعودي، تسعى لخطف كيفين دي بروين من مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف.

تخطط أحد الأندية السعودية، للتعاقد مع دي بروين نجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل دعم وتعزيز صفوف فريقهم.

علماً بأن عقد دي بروين مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2025، ولا يوجد أي بشارئر لتجديد عقده حتى الآن.

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ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، فإن هناك عروض مغرية من الأندية السعودية، تهدد بقاء دي بروين مع مانشستر سيتي .

وأشارت إلى أن نجم مانشستر سيتي لفت أنظار كبرى الأندية السعودية في الأوان الأخيرة، لذلك بدأ التحرك من أجل ضمه في الصيف.

ونظراً لأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصص الأغلبية في أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال، فمن المنتظر أن يفوز أحدهم بـ دي بروين في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر، أن مانشستر سيتي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة.