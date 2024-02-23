"الأول في غانا".. الأهل يسجل رقماً تاريخياً بعد الفوز على ميدياما بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره ميدياما الغاني بنتيجة هدف دون مقابل عن طريق اللاعب حسين الشحات، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل الأهلي رقماً تاريخياً، خلال مباراة ميدياما اليوم، حيث تمكن الأهلي من تحقيق الفوز الأول في تاريخه على الملاعب الغانية.

وسبق للأهلي أن خاض 8 مباريات من قبل داخل الملاعب الغانية، لم يتمكن من تحقيق الفوز في أي مباراة، حيث تعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة.

وسيلاقي الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مارس المقبل بالقاهرة، في ختام مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.