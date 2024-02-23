طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ثنائي الفريق في مباراة ميدياما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف أحمد جاب الله طبيب نادي الاهلي، تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم وكريم نيدفيد في مباراة ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد جاب الله: "إصابة ياسر إبراهيم بألم في الخلفية وسيخضع لبعض الفحوصات لتحديد مدى خطورتها، وكريم نيدفيد يعاني من شد في السمانة لكن حالته جيدة".

الجدير بالذكر فاز الأهلي على ميدياما بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

حسين الشحات يقود الأهلي للفوز على ميدياما في دوري أبطال أفريقيا