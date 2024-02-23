وائل جمعة: مبروك للأهلي الفوز.. والهدف المبكر في الشوط الثاني سهل المباراة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

عبر نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري وائل جمعة، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه المارد الأحمر، على حساب فريق ميدياما الغاني في الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال وائل جمعة في الأستوديو التحليلي عبر قناة "بي إن سبورتس": "منذ أكثر من موسم لم يتمكن النادي الأهلي من ضمان الصعود، إلى دور ال 16 من البطولة قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات".

وأضاف: "الأهلي قدم أداء أفضل بكثير في الشوط الثاني عما ظهر عليه خلال الشوط الأول، تشعر وكأنه كان فريق آخر بالشوط الثاني من عمر المباراة.

وتابع: "الهدف المبكر الذي أحرزه النادي الأهلي، في بداية الشوط الثاني سهل المباراة بشكل كبير على اللاعبين، ودخول اللاعبين مع بداية الشوط الثاني كان واضح التركيز بشكل كبير".

وواصل: "والثنائي عمرو السولية وإمام عاشور نجحوا في السيطرة بشكل كبير على وسط الملعب في الشوط الثاني، والسولية نجح في المساهمة بشكل مميز في الهدف".

وأكمل: "تغييرات كولر في الشوط الثاني ساهمت في سيطرة الفريق بشكل أكبر على المباراة، وروح الفريق وإصرارهم أصبح أعلى للفوز بالمباراة".

واختتم: "مع عودة اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبل، بالإضافة إلى اللعب في ملاعب وأجواء أفضل، سيصبح أداء الفريق أفضل".

وتمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره مدياما الغاني، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.