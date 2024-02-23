

محمد اسماعيل - القاهرة - اختار كشافة فانتازي أفضل 11 لاعبا للجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز في تشكيل 3-4-3، حيث حصل إيرلينج هالاند على شارة الكابتن، وتم تعيين بوكايو ساكا نائبا له.

خوسيه سا (ولفرهامبتون) 5 مليون جنيه إسترليني

شهدت الفترة الأخيرة ظهور الحارس البرتغالي بصورة جيدة، حيث خرج بشباكه نظيفة مرتين خلال آخر ست جولات بالدوري الإنجليزي، ويمكنه الحفاظ على شباكه على أرضه أمام شيفيلد يونايتد الذي فشل في التسجيل في اثنتين من آخر ثلاث مباريات.

جابرييل (أرسنال) 5.2 مليون جنيه إسترليني

ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة وثلاث شباك نظيفة في آخر ثماني مباريات جعلت قلب الدفاع البرازيلي الهدف الأول بين المدافعين في 26 Blank Gameweek عندما يواجه نيوكاسل مساء غدا السبت.

أليكس مورينو (أستون فيلا) 5.2 مليون جنيه إسترليني

يمتلك الظهير الإسباني إمكانات قوية والشكل المناسب في فانتازي عندما يلعب

على أرضه أمام نوتنجهام، وسجل مورينو هدفين وحافظ على نظافة شباكه مرتين في بداياته السبع منذ عودته من إصابة طويلة الأمد، بمتوسط 4.7 نقطة لكل مباراة في تلك الفترة.

ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد) 5.2 مليون جنيه إسترليني

يستضيف الظهير الأيمن البرتغالي نظيره فولهام بعد تقديم تمريرة حاسمة وشباك نظيفة ونقطتين إضافيتين خلال آخر ثلاث مباريات.

بوكايو ساكا (أرسنال) 9.1 مليون جنيه إسترليني

حقق الجناح الإنجليزي 10 نقاط فأكثر خلال آخر أربع مباريات له، وسجل ساكا ستة من أهدافه الـ 12 هذا الموسم خلال تلك الفترة، وقبل مواجهة نيوكاسل يونايتد.

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 8.2 مليون جنيه إسترليني

قبل مواجهة فولهام في الجولة 26، سجل صانع الألعاب البرتغالي هدفا وحقق 11 نقطة في لقائه السابق ضد نفس الخصم هذا الموسم بالجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

فيل فودين (مانشستر سيتي) 8.1 مليون جنيه إسترليني

زيارة إلى بورنموث تمنح الجناح الإنجليزي الفرصة لإنهاء سلسلة مخيبة للآمال من ثلاثة إخفاقات متتالية، وسجل فودين أربعة من أهدافه الثمانية هذا الموسم في آخر ثلاث مباريات خارج أرضه، بما في ذلك ثلاثية و 20 نقطة ضد برينتفورد.

هوانج هي تشان (ولفرهامبتون) 5.5 مليون جنيه إسترليني

الجناح الكوري الجنوبي هو أفضل لاعب في ولفرهامبتون خلال المباريات على أرضه هذا الموسم، وحصل على 58 نقطة بفضل ستة أهداف وتمريرة حاسمة، قبل مواجهة شيفيلد يونايتد.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.4 مليون جنيه إسترليني

بلغ متوسط نقاط المهاجم النرويجي 7 نقطة في المباراة الواحدة منذ عودته للمشاركة كأساسي في 23 الجولة، قبل لقاء بورنموث في الجولة 26.

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.7 مليون جنيه إسترليني

اعتلى المهاجم الإنجليزي قمة قائمة أكثر المهاجمين تحقيقا للنقاط في فانتازي، بعد تسجيله أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة خلال آخر أربع مباريات، ويستضيف فريق نوتنجهام الذي لم يكن لديه شباك نظيفة خلال آخر سبع مباريات خارج أرضه.

إيفان توني (برينتفورد) 8.2 مليون جنيه إسترليني

يزور مهاجم برينتفورد فريق وست هام يونايتد الذي تلقى 14 هدفًا خلال آخر ست مباريات، وسجل توني أربعة أهداف وتمريرة حاسمة في نفس الفترة.