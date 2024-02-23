كريم نيدفيد: تمكنا من التغلب على الظروف الصعبة التي واجهت الفريق خلال الأيام الماضية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

عبر كريم وليد "نيدفيد" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالفوز على فريق ميدياما الغاني بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال نيدفيد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "الانتصار تحقق رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق، خلال الأيام الماضية".

وأضاف: "الأهلي تغلب على الكثير من الظروف الصعبة خلال اللقاء، مثل درجة الحرارة والرطوبة العالية، بالإضافة إلى أزمة تعطل الطائرة، ولكننا تمكنا من التغلب على هذه الظروف، وتحقيق الفوز والاقتراب خطوة كبيرة من التأهل لدور الثمانية".

واختتم: "الأهلي مقبل على العديد من المباريات سواء الإفريقية أو المحلية، والفوز اليوم سيريح الفريق بشكل كبير خلال الفترة المقبلة".

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على حساب فريق ميدياما الغاني بهدف دون مقابل، أحرزه حسين الشحات، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مارس المقبل، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.