شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحرك لمطار كوماسى فى رحلة العودة للقاهرة بعد الفوز على ميدياما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى مطار كوماسي بغانا في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على ميدياما الغاني في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مارسيل كولر المدير الفني أن ميدياما الغاني كان منافس قوي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم وفاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف، وسبب لنا مشاكل.

وقال كولر، في تصريحات لصفحة الأهلي الرسمية عبر فيسبوك: "من الصعب أن نلعب بأسلوبنا على هذه الأرضية، وتعلمت درسا جديدا من لقاء اليوم، هذه أفريقيا ولا بد من التعامل مع كل الظروف".

وأضاف: "طلبت من اللاعبين بين الشوطين أن يكون لدينا إرادة وإصرار للفوز وقدموا ما طلبته منهم، ومنذ قدومنا إلى غانا كان هدفنا الفوز، الهدف الأول كان مكافأة وسجلنا هدفا رائعا".

وعن كريم نيدفيد، قال: "قدم مباراة كبيرة وينقصه الدخول في أجواء المباريات وفاز بكل الالتحامات وسيطر على منتصف الملعب ، وتعرض للإصابة بشد في السمانة ولكنه خفيف بسبب المجهود الكبير الذي بذله".

واختتم نيدفيد تصريحاته قائلا: "وسام أبو علي خاض أول مباراة وركض كثيرا ويضغط جيدا كما أريد، وفي الوقت القصير الذي شارك به ظهر جيدا".