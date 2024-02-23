شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلي يهزم ميدياما الغانى بهدف، ويضع قدماً فى ربع نهائي أبطال أفريقيا. الأهلي يهزم ميدياما الغانى بهدف ويضع قدماً فى ربع نهائي أبطال أفريقيا كولر: تعلمت درسا جديدا بلقاء ميدياما.. وأبو على ونيدفيد ظهرا بشكل طيب وسام أبو على: الأجواء مختلفة فى أفريقيا عن أوروبا وسعيد بمشاركتى الأولى تعرض الصفحة الرسمية لحسام حسن على فيس بوك للاختراق تحديد موعد الاجتماع الفنى لمباراة أبو سليم الليبى والزمالك فى الجزائر الزمالك يستعيد زياد كمال فى مباراة الداخلية بالدورى جهاز الزمالك يعاين ملعب "19 مايو 1956" قبل مواجهة أبو سليم الليبى الإقامة والتأشيرات سر غياب أجانب مودرن فيوتشر عن رحلة جنوب أفريقيا مصر تفوز على أفريقيا الوسطى فى افتتاح مباريات التصفيات الأفريقية لكرة السلة

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