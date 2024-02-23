شكرا لقرائتكم خبر عن هل تفاوض الأهلى مع بن رمضان لضمه فى الصيف المقبل؟.. مصدر يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط اسم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري، بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التقارير التونسية التي أكدت أن مسئولي القلعة الحمراء يفاوضون لاعب الترجي التونسي السابق لضمه إلى الجزيرة بدءا من الموسم المقبل.

وكشف مصدر أن بن رمضان كان هدفا للأهلي في الصيف الماضي، ولكن اللاعب كان يضع الاحتراف الأوروبي هدفا أول خلال وجهته القادمة بعد الرحيل عن الترجي، قبل أن ينضم إلى فرينكفاروزي المجري.

وأكد المصدر أن الأهلي لم يفاوض بن رمضان في الوقت الحالي، ومن الصعب أن يتم دفع المبلغ الذي تحدثت عنه التقارير التونسية والبالغ 3 ملايين دولار، مشيرا إلى أن الأهلي لم يتفاوض مع اللاعب في الوقت الحالي وما ذكر في التقارير التونسية مجرد اجتهادات صحفية.

وأوضح المصدر أن الأهلي لم يحدد احتياجاته في الصيف المقبل حتى الآن، في ظل وجود وقت طويل قبل انتهاء الموسم الحالي وفتح باب الانتقالات الصيفية، وأن كان بن رمضان من اللاعبين المميزين والذين سيمثلون إضافة حال انضمامه للأهلي.