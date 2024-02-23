ناصر عباس: هدف الشحات صحيح والمساعد الكاميرونى نجم الطاقم التحكيمى

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القاهرة - سامية سيد - المباراة: ميدياما والأهلى

المسابقة: الجولة الخامسة من دور المجموعات دورى أبطال أفريقيا

النتيجة: هدف دون مقابل لصالح الأهلى

حكم الساحة: تاجونى باتريس

مساعد أول: جاي نجويجو

مساعد ثان: اوريان ندونج

حكم رابع: كريج موكاجنى

فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة تحكيميا كان النجم الأول فيها هم الحكام المساعدون نتيجة التركيز واليقظة وضبط حالات التسلل والاختبارات التى تعرضوا لها على مدار شوطى اللقاء، وكانت أبرز حالات المباراة ما يلى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 19 سقوط لاعب مدياما داخل صندوق الأهلى، الحكم يشير باستمرار اللعب وحالة من الحالات الصعبة، الصورة واللقطة لم توضح هل كانت هناك عرقلة من مدافع الأهلي أم لا، ولا وجود لتقنية الـVAR لمراجعة الحالة.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 47 داخل صندوق مدياما الحكم يشير باستمرار اللعب واعتراض من لاعبي الأهلى باحتساب ركلة جزاء نتيجة لمس الكرة باليد، اللقطة لم تُعَد لتوضح صحة المخالفة من عدمها.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 49 تميز من الحكم المساعد الكاميرونى فى الإشارة باستمرار اللعب فى هدف الشحات الأول، ولا يوجد تسلل والحالة من الحالات الصعبة والدقيقة، على الرغم من أن تقنية الـVAR لم تكن موجودة إلا أن الحكم الكاميروني كان رائعاً فى هذه الحالة.

اللياقة البدنية: كانت جيدة على مدار شوطى المباراة خصوصا عنصر السرعة القصوى باستثناء بعض الحالات الخاصة بقراءة اللعب والتواجد داخل الصندوق.

الحكام المساعدون: نجح الحكمان المساعدان فى ضبط حالات التسلل والتعاون بالقرارات التحكيمية مع الحكم طبقا للقانون نتيجة التركيز والتمركز الجيد خصوصاً حالة هدف الأهلى الاول وتميز من المساعد الكاميرونى.