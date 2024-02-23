شكرا لقرائتكم خبر عن المنافسة فى الملعب فقط.. موديست يدعم أبو على بعد مشاركته الأولى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أنتوني موديست مهاجم الأهلي على دعم منافسه في خط هجوم الفريق الأحمر وسام أبو علي بعد مشاركته الأولى مع فريقه أمام ميدياما الغاني في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشارك وسام أبو علي بديلا أمام ميدياما بدلا من موديست في الشوط الثاني من عمر المباراة.

وتأتي رسالة دعم موديست إلى وسام أبو علي لتؤكد العلاقة الطيبة بين لاعبي المركز الواحد، وأن المنافسة بين اللاعبين تكون داخل الملعب فقط لمصلحة الفريق.

وحقق فريق الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الرابع، ليضع الفريق الأحمر قدما في ربع نهائي البطولة الأفريقية ويحتاج نقطة وحيدة من مباراة يانج أفريكانز لضمان الصعود إلى دور الثمانية.