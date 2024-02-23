شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد: الأهلى عانى من الطقس السيئ أمام ميدياما.. والمكسب هو الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال نيدفيد، في تصريحات لصفحة الأهلي الرسمية عبر فيسبوك: "أهم شيء هو المكسب وكان الأهم بالنسبة لنا من أجل حسم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا من هذه الجولة، لارتباطنا بعدد من المباريات القادمة، منح أريحية للمدير الفني في إراحة بعض اللاعبين في مباراة يانج أفريكانز".

وأضاف: "أدينا مباراة كبيرة وكل اللاعبين كانوا رجالا وعانينا من الطقس السيئ وواجهنا مشكلة في الطيران، ولكن تغلبنا على كل هذه الصعاب وعدنا بالفوز".

وتابع: "أؤدي ما علي في الفترة الماضية، ووفقنا أمام ميدياما اليوم وقدمنا مباراة جيدة".

وحقق فريق الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الرابع، ليضع الفريق الأحمر قدما في ربع نهائي البطولة الأفريقية ويحتاج نقطة وحيدة من مباراة يانج أفريكانز لضمان الصعود إلى دور الثمانية.