شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الزمالك وأبو سليم يناقشون مراقب المباراة فى الأمور التنظيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو ناديي الزمالك وأبو سليم الليبي على استقبال الجزائري رشيد أوكالي، مراقب مباراة الفريقين المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بفندق إقامة الفريقين بالجزائر.

واستقبل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر وعبد الله جورج مستشار مجلس إدارة القلعة البيضاء، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وفوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي مراقب المباراة مساء اليوم.

وناقش مسئولو الناديين والمراقب كافة الأمور التنظيمية والأمنية للمباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، وقام مراقب المباراة بالاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بإقامة الفريقين في الجزائر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل.