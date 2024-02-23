شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول مران للزمالك فى الجزائر استعدادا لمواجهة أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الجمعة، أول تدريب لفريق الزمالك على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو بمدينة عنابة بالجزائر، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.
وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة اللاعب ومدى قدرته على المشاركة في المران بشكل طبيعي، وكان فتوح قد تعرّض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.
وأجرى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، تقسيمة فنية في وسط الملعب عقب الانتهاء من تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال المران الجماعي اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو 1956، استعدادا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.
وحرص المدير الفني خلال التقسيمة على تنفيذ بعض الجمل الفنية التي شرحها للاعبيه في محاضرة نظرية قبل انطلاق المران استعداداً للمباراة المقبلة.
وخضع يوسف إبراهيم أوباما وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وحمزة المثلوثي، رباعي الفريق لتدريبات إضافية عقب نهاية المران الجماعي تحت قيادة أندريه ستيفان بيكي المدرب العام بجهاز البرتغالي جوزيه جوميز.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.
الجهاز الفنى للزمالك
تركيز احمد زيزو
جانب من التدريب
حمزة المثلوثى
شيكابالا
ضحكة عبد الواحد السيد
عمر جابر
فتوح يشارك فى جزء من التمرين
محمد اسامة دكتور الفريق
محمود شيكابالا
مصطفى شلبى
موتيابا
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