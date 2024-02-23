شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول مران للزمالك فى الجزائر استعدادا لمواجهة أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الجمعة، أول تدريب لفريق الزمالك على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو بمدينة عنابة بالجزائر، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.

وشارك أحمد فتوح، ظهير الزمالك، فى جزء من التدريبات الجماعية، وأدى فتوح تدريبات بالكرة وشارك في جزء من المران الفني، فى إطار تنفيذه للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص به .

وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة اللاعب ومدى قدرته على المشاركة في المران بشكل طبيعي، وكان فتوح قد تعرّض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وأجرى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، تقسيمة فنية في وسط الملعب عقب الانتهاء من تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال المران الجماعي اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو 1956، استعدادا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.

وحرص المدير الفني خلال التقسيمة على تنفيذ بعض الجمل الفنية التي شرحها للاعبيه في محاضرة نظرية قبل انطلاق المران استعداداً للمباراة المقبلة.