شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على بلدية المحلة 5 / 3 فى أكثر مباريات الدورى تهديفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا فوزا صعبا على بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري nile، وتعد تلك المباراة هي الأكثر تهديفيًا فى مسابقة الدورى بهذا الموسم حتى الآن.

افتتح حسام أشرف أهداف الشوط الأول فى الدقيقة 10 بعدما استغل تمريرة متقنة وحولها فى شباك محمد بسام، وتعادل محمد إبراهيم لسيراميكا فى الدقيقة 17 من ركلة جزاء حصل عليها جون إيبوكا، وتقدم النيجيرى صديق أوجولا لسيراميكا فى الدقيقة 34 بعد تمريرة من أحمد بلحاج، وأضاف أحمد بلحاج الهدف الثالث لسيراميكا فى الدقيقة 61، وقلص حسام أشرف النتيجة بالهدف الثانى لبلدية المحلة فى الدقيقة 70، وأحرز رجب نبيل الهدف الرابع لسيراميكا فى الدقيقة 72 من رأسية رائعة بعد عرضية محمد شكرى، وسجل محمد صابر مدافع بلدية المحلة الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وخطف مروان عثمان الهدف الخامس لسيراميكا فى الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع بعد استغلال خطأ قاتل من مدافع بلدية المحلة.

بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس فى ترتيب دورى Nile، بعدما خاض 12 مباراة، وتمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات.

بينما توقف رصيد فريق بلدية المحلة عند النقطة 13 فى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، وذلك بعدما خاض 13 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر 6 مواجهات.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم- أحمد بلحاج - فيڤور أكيم - صديق ايجولا.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: على الجابرى - سعد سمير - خالد صبحي - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - ابراهيم محمد - علاء شعبان - صامويل أمادي - مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل بلدية المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: محمود ماهر

الدفاع: محمد صابر، إسلام المزين، علاء مارسيلو، عبد الله جمعة

الوسط: يوسف حسن، ماجد هانى، أحمد كهرباء، إينوك بنجامين

الهجوم: حسام أشرف، محمد أميسي

البدلاء: أحمد حسين، هشام حافظ، محمد النهيرى، محمد عبد الرازق، اسلام مرزوق، إيمانويل، عادل أمو، كريم ممدوح، أحمد رضا.