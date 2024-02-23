أخبار الأهلى اليوم الجمعة 23 / 2 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الجمعة 23 / 2 / 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

الأهلى يتحرك لمطار كوماسى فى رحلة العودة للقاهرة بعد الفوز على ميدياما.. فيديو

تحركت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى مطار كوماسي بغانا في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على ميدياما الغاني في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

نيدفيد: الأهلى عانى من الطقس السيئ أمام ميدياما.. والمكسب هو الأهم