شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الجمعة 23 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الجمعة 23 / 2 / 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.
الأهلى يتحرك لمطار كوماسى فى رحلة العودة للقاهرة بعد الفوز على ميدياما.. فيديو
تحركت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى مطار كوماسي بغانا في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على ميدياما الغاني في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
نيدفيد: الأهلى عانى من الطقس السيئ أمام ميدياما.. والمكسب هو الأهم
عبر كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
عبر وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
طبيب الأهلى يكشف طبيعة إصابتى ياسر إبراهيم ونيدفيد
كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، موقف الثنائي ياسر إبراهيم وكريم نيدفيد، بعد إصابتهما في مباراة ميدياما الغاني والتي فاز فيها فريقه بهدف نظيف.
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