شكرا لقرائتكم خبر عن مران مودرن فيوتشر الأول بجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة سوبر سبورت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، بقيادة تامر مصطفى، مرانه الأول منذ قليل استعدادا لمواجهة سوبر سبورت، حيث يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي الأحد المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا، على استاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب أفريقية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت بعثة مودرن فيوتشر إلى جنوب أفريقيا مساء أمس، بعد رحلة سفر طويلة انطلقت في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس.

وكان فريق مودرن فيوتشر قد حقق الفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي في أول جولتين، ثم خسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالجزائر في الجولة الثالثة، وحقق التعادل مع نفس الفريق في مصر بالجولة الرابعة.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر الترتيب الثاني برصيد 7 نقاط بالمجموعة الأولى التي تضم إتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط، وسوبر سبورت الجنوب افريقي صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط والهلال الليبي والذي يحتل المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

وضمت بعثة فريق مودرن فيوتشر 22 لاعبا، هم: حراسة المرمى: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، خط الدفاع: خالد رضا، علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة، باسم علي، طارق طه، خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، احمد خالد كباكا، عبد الله محمد، محمد فاروق، هشام عادل، محمد محمود، علي زعزع، عمر وائل، خط الهجوم: محمد زعلوك، علي ياسر، أحمد عاطف.



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مران فريق مودرن فيوتشر (5)



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مران فريق مودرن فيوتشر (9)



مران فريق مودرن فيوتشر (10)



مران فريق مودرن فيوتشر (11)



مران فريق مودرن فيوتشر (12)



مران فريق مودرن فيوتشر (13)



مران فريق مودرن فيوتشر (14)



مران فريق مودرن فيوتشر (15)