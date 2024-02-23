شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى سابع جولات المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة السابعة بالمرحلة الثانية لدورى كرة اليد للمحترفين الرجال للموسم المحلى 2023 / 2024.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من: الأهلى على سبورتنج 31/24 و الزمالك على الجزيرة 38/24.

بينما تقام الجولة الثامنة الثلاثاء القادم، بين كل من هليوبوليس مع الأهلى والزمالك مع سموحة وطلائع الجيش مع سبورتنج والجزيرة مع البنك الأهلى.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.