شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ استعداداته لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ويستعيد النادي المصري، خدمات الثنائي، ميدو جابر وصلاح محسن، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي أبعدتهما عن المباراة الماضية أمام بلدية المحلة في الدوري، حيث كان صلاح محسن قد تعرض للطرد في مواجهة الجونة بالجولة الـ12، بينما غاب ميدو جابر بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وفي سياق متصل، دخل مدافع الفريق محمد دبش المرحلة الأخيرة من مراحل برنامجه التأهيلي بعد إصابته بجزع في أربطة الركبة، بينما يواصل الجزائري عبد الرحيم دغموم برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، وبمتابعة من وائل رأفت المعد البدني للفريق.
تدريب فريق المصرى البورسعيدى (1)
تدريب فريق المصرى البورسعيدى (2)
تدريب فريق المصرى البورسعيدى (3)
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