شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ استعداداته لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عاد اليوم الجمعة، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى استئناف التدريبات، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها علي ماهر للفريق لمدة 48 ساعة، حيث بدأ الفريق البورسعيدي استعداداته لمواجهة المقاولون العرب في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

ويستعيد النادي المصري، خدمات الثنائي، ميدو جابر وصلاح محسن، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي أبعدتهما عن المباراة الماضية أمام بلدية المحلة في الدوري، حيث كان صلاح محسن قد تعرض للطرد في مواجهة الجونة بالجولة الـ12، بينما غاب ميدو جابر بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وضربت الإصابات عدداً من لاعبي النادي المصري، حيث يعاني إسلام عطية من إصابة الشد في العضلة الضامة، فيما يعاني حسن علي من كدمة بالركبة، وإيزي ايميكا المصاب بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى الحارس محمد شحاتة المصاب بشرخ فى عظام إصبع اليد.

وفي سياق متصل، دخل مدافع الفريق محمد دبش المرحلة الأخيرة من مراحل برنامجه التأهيلي بعد إصابته بجزع في أربطة الركبة، بينما يواصل الجزائري عبد الرحيم دغموم برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، وبمتابعة من وائل رأفت المعد البدني للفريق.