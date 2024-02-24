شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل سلسلة اللاهزيمة فى دورى أبطال أفريقيا لـ15 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حافظ النادى الأهلى على سجله خاليا من الهزائم فى دورى أبطال أفريقيا منذ الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقيا فى دور المجموعات الموسم الماضى وتحديدا فى 11 مارس 2023 والتى انتهت بهزيمة الأحمر 5/ 2، ومنذ ذلك الوقت لم يعرف الهزيمة.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز على ميدياما الغانى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ليصل للمباراة الخامسة عشرة دون هزيمة، حيث فاز خلالها فى 10 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات ولم يذق طعم الهزيمة، سجل 28 هدفا واستقبل 3 أهداف فقط.

وجاءت مباريات الأهلى الـ15 فى دورى أبطال أفريقيا كالتالى:

الأهلى 4/ 0 القطن الكاميرونى دور المجموعات 2023

الأهلى 3/0 الهلال السودانى دور المجموعات 2023

الأهلى 2/ 0 الرجاء المغربى ذهاب ثمن النهائى 2023

الأهلى 0/0 الرجاء المغربى إياب ثمن النهائى 2023

الأهلى 3/ 0 الترجى ذهاب نصف النهائى 2023

الأهلى 1/ 0 الترجى إياب نصف النهائى 2023

الأهلى 2/ 1 الوداد المغربى ذهاب النهائى 2023

الأهلى 1 / 1 الوداد المغربى إياب النهائى 2023

الأهلى 3/ 0 سان جورج الإثيوبى ذهاب دور الـ32 فى 2024

الأهلى 4/ 0 سان جورج الإثيوبى إياب دور الـ32 فى 2024

الأهلى 3 /0 ميدياما الغانى الجولة الأولى من دور المجموعات 2024

لأهلى 1/ 1 يانج أفريكانز الجولة الثانية فى دور المجموعات2024

الأهلى 0/ 0 شباب بلوزداد الجولة الثالثة فى دور المجموعات 2024

الأهلى 0/ 0 شباب بلوزداد الجولة الرابعة فى دور المجموعات 2024

الاهلى 1/ 0 ميدياما الغانى الجولة الخامسة فى دور المجموعات 2024

جدير بالذكر أن فريق الأهلى يقع فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.