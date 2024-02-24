شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل سلسلة اللاهزيمة فى دورى أبطال أفريقيا لـ15 مباراة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز على ميدياما الغانى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ليصل للمباراة الخامسة عشرة دون هزيمة، حيث فاز خلالها فى 10 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات ولم يذق طعم الهزيمة، سجل 28 هدفا واستقبل 3 أهداف فقط.
الأهلى 4/ 0 القطن الكاميرونى دور المجموعات 2023
الأهلى 3/0 الهلال السودانى دور المجموعات 2023
الأهلى 2/ 0 الرجاء المغربى ذهاب ثمن النهائى 2023
الأهلى 0/0 الرجاء المغربى إياب ثمن النهائى 2023
الأهلى 3/ 0 الترجى ذهاب نصف النهائى 2023
الأهلى 1/ 0 الترجى إياب نصف النهائى 2023
الأهلى 2/ 1 الوداد المغربى ذهاب النهائى 2023
الأهلى 1 / 1 الوداد المغربى إياب النهائى 2023
الأهلى 3/ 0 سان جورج الإثيوبى ذهاب دور الـ32 فى 2024
الأهلى 4/ 0 سان جورج الإثيوبى إياب دور الـ32 فى 2024
الأهلى 3 /0 ميدياما الغانى الجولة الأولى من دور المجموعات 2024
لأهلى 1/ 1 يانج أفريكانز الجولة الثانية فى دور المجموعات2024
الأهلى 0/ 0 شباب بلوزداد الجولة الثالثة فى دور المجموعات 2024
الأهلى 0/ 0 شباب بلوزداد الجولة الرابعة فى دور المجموعات 2024
الاهلى 1/ 0 ميدياما الغانى الجولة الخامسة فى دور المجموعات 2024
جدير بالذكر أن فريق الأهلى يقع فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.
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