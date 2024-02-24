شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: غياب الـVAR يحرم ميدياما من ركلة جزاء أمام الأهلى بأبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الدولي الجابونى تانجي مبيامي تمتع بلياقة بدنية جيدة خلال إدارته مواجهة ميدياما الغاني والأهلي التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ5 لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

وقال عقل، خلال الاستوديو التحليلي بتليفزيون السابع الذى يقدمه محمد عراقي، إن الحكم تعرض لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء وتدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، ولم يغب عنه التوفيق في مخالفة على معلول مدافع الأهلي الذى ارتكب مخالفة داخل منطقة الجزاء تستوجب ركلة جزاء صحيحة لصالح دانيال لوموتى لاعب ميدياما الغاني، مما يؤكد أن غياب الـ"VAR" عن منافسات دور المجموعات مؤثر بشكل كبير على نتائج المباريات، كما طالب الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة 35، ولم تكن هناك مخالفة تستوجب ركلة جواء وكان قرار الحكم باستمرار رائعا طبقا للقانون.

وأشار عقل إلى أن الحكم أشهر 3 بطاقات صفراء خلال اللقاء لثنائي الأهلي محمد هاني وكريم نيدفيد، وكان رحيما جدا في التعامل مع اعتراض هاني عقب الإنذار، والذى كان يمكن أن يُطرَد؛ لأنه تمادى في الاعتراض على القرار حتى بعد إشهار الحكم له البطاقة الصفراء، مقابل انذار وحيد للفريق الغاني من نصيب مامودو في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وأوضح عقل أن المساعدين ظهرا فى يقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 3 حالات تسلل في توقيت مناسب، كما سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خاصة المساعد الأول في هدف الأهلي في الدقيقة 48، كما تعاون الثنائي مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، كما أن الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد ولم يجد صعوبة في السيطرة على المنطقة الفنية.

أدار اللقاء طاقم حكام بقيادة الجابوني تانجي مبيامي، وكل من: الكاميروني إلفيس جاي والجابوني أوربين أوندو مساعدين والجابوني سريجوي موكاجني حكما رابعا.