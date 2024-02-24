شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلى فى الدورى بعد إعلان الجدول حتى الجولة الـ30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات الأهلي في مسابقة الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، حتى الجولة الـ30، وكذلك المباريات المؤجلة للفريق الأحمر.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في الدوري حتى الجولة الثلاثين كالتالي:

- الجولة 5 .. الأهلي × بلدية المحلة.. استاد القاهرة الدولي، الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري.

- الجولة 8 .. زد × الأهلي.. على استاد السلام الساعة السابعة يوم الخميس الموافق 11 إبريل المقبل.

- الجولة 9 .. الأهلي × الاتحاد السكندري .. استاد القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو المقبل، الساعة السابعة مساءً.

- الجولة 10 .. الزمالك × الأهلي، على استاد القاهرة الدولي، يوم الإثنين 16 أبريل المقبل السابعة مساء.

- الجولة 11 .. فاركو × الأهلي.. استاد برج العرب بالإسكندرية، السابعة مساء الجمعة الموافق 14 يوليو المقبل.

- الجولة 12 .. الأهلي × الداخلية .. استاد السلام الساعة السابعة مساء الجمعة الموافق 21 يوليو المقبل.

- الجولة 13 .. طلائع الجيش × الأهلي .. الإثنين 1 يوليو المقبل، استاد الكلية الحربية، السابعة مساءً.

- الجولة 14 .. الأهلي × بيراميدز .. الجمعة الموافق 12 يوليو المقبل، السابعة مساءً ستاد القاهرة.

- الجولة 15 .. البنك الأهلي × الأهلي .. استاد القاهرة، يوم الثلاثاء 12 مارس التاسعة والنصف مساءًا.

- الجولة 16 .. الأهلي × إنبي .. استاد القاهرة، يوم الجمعة الموافق 15 مارس، التاسعة والنصف مساءً.

- الجولة 17 .. مودرن فيوتشر × الأهلي.. أحد يومي 3 و4 أبريل المقبل.. ستاد القاهرة، التاسعة والنصف مساءً.

- الجولة 18.. الأهلي × المصري البورسعيدي استاد برج العرب يوم الجمعة 19 أبريل المقبل السابعة مساء.

- الجولة 19.. الأهلي × سيراميكا استاد القاهرة يوم الثلاثاء 23 أبريل السابعة مساءا السابعة مساء.

- الجولة 20.. الأهلي × الإسماعيلي استاد برج العرب يوم الأربعاء 1 مايو السابعة مساء.

- الجولة 21.. الأهلي × الجونة استاد القاهرة يوم السبت 4 مايو السابعة مساء.

- الجولة 22.. الأهلي × بلدية المحلة.. استاد غزل المحلة يوم 11 مايو السابعة مساء.

- الجولة 23.. الأهلي × المقاولون العرب استاد القاهرة يوم الأربعاء 15 مايو السابعة مساء.

- الجولة 24.. الأهلي × سموحة استاد الإسكندرية يوم 19 مايو السابعة مساء.

- الجولة 25.. الأهلي × زد استاد القاهرة يوم 27 مايو السابعة مساء.

- الجولة 26.. الاتحاد السكندري × الأهلي .. استاد برج العرب، يوم الثلاثاء 18 يونيو، السابعة مساءً.

- الجولة 27 .. الأهلي × الزمالك.. استاد القاهرة ، يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو المقبل، الساعة السابعة مساءً.

- الجولة 28.. الأهلي × فاركو.. استاد القاهرة ، يوم الجمعة الموافق 28 يونيو المقبل، السابعة مساءً.

- الجولة 29.. الداخلية × الأهلي.. استاد السلام، يوم الخميس 4 يوليو المقبل، الساعة السابعة مساءً.

- الجولة 30 .. الأهلي × طلائع الجيش.. استاد القاهرة ، السابعة مساء الإثنين الموافق 8 يوليو المقبل.