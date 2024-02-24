شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 23 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شهد النادي الزمالك اليوم الجمعة 23 / 2 / 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة البيضاء.
تحديد موعد الاجتماع الفنى لمباراة أبو سليم الليبى والزمالك فى الجزائر
يُعقد فى الثانية عشرة ظهر غدٍ السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للاتفاق على زي الفريقين وبعض الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.
جوميز يلقى محاضرة فنية على لاعبى الزمالك فى الجزائر استعدادًا لأبو سليم
يُلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين فى فندق الإقامة مساء اليوم، الجمعة، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
الزمالك يستعيد زياد كمال فى مباراة الداخلية بالدورى
يستعيد الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، خدمات زياد كمال فى مباراة الداخلية، المقرر لها 29 فبراير الجارى باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 14 من دورى nile.
الزمالك يعود للتدريب على ملعب زامورا بعد شهر
تنتهى أعمال الصيانة بملعب حلمى زامورا بميت عقبة خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من تجهيزه وعودة الأرضية إلى ما كانت عليه قبل انتخابات الجمعية العمومية الأخيرة. ومن المقرر أن يتسلم النادى الملعب من شركة الصيانة بعد شهر، على أن يعود الفريق للتدريب عليه مرة أخرى بعد انتهاء المدة المحددة من الشركة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز