شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الجمعة 23 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 2 / 2024، فى مقدمتها: تحديد موعد مباراتى القمة بين الأهلى والزمالك فى "دورى nile".

تحديد موعد مباراتى القمة بين الأهلى والزمالك فى "دورى nile"

حددت رابطة الأندية المصرية موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني من مسابقة الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، بعد إعلان جدول المسابقة حتى الأسبوع الـ30.

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات دورى Nile حتى الجولة الـ30

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حتى الجولة الـ30 من عمر المسابقة عبر موقع التواصل الاجتماعى أكس.

الأهلي يهزم ميدياما الغانى بهدف ويضع قدماً فى ربع نهائي أبطال أفريقيا

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كولر: تعلمت درسا جديدا بلقاء ميدياما.. وأبو على ونيدفيد ظهرا بشكل طيب

أكد مارسيل كولر المدير الفني أن ميدياما الغاني كان منافسا قويا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم وفاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف، وسبّب لنا مشاكل.

وسام أبو على: الأجواء مختلفة فى أفريقيا عن أوروبا وسعيد بمشاركتى الأولى

عبر وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تعرض الصفحة الرسمية لحسام حسن على فيس بوك للاختراق

تعرضت الصفحة الرسمية الخاصة بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر على فيس بوك، للاختراق خلال الأيام الماضية، ويتم العمل حاليًا والتواصل مع إدارة فيس بوك للعمل على إعادتها.

تحديد موعد الاجتماع الفنى لمباراة أبو سليم الليبى والزمالك فى الجزائر