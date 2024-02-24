شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يركز على الجوانب الخططية ويرفع الحمل البدنى قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته عصر اليوم على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء الجونة الإثنين المقبل على ملعب الأخير لحساب منافسات مسابقة الدوري المحلي.

اشتمل المران على مجموعة من الخطط الفنية المقرر الالتزام بها خلال مواجهة الإثنين قبل أن يشتمل على تدريبات البدنية بهدف الارتقاء بالمعدلات البدنية لدى اللاعبين وذلك تحت إشراف أحمد سامح مخطط الأحمال.

المران شهد حضور الأستاذ مصطفى شلة أمين الصندوق، وعلى أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي، وعماد سليمان المشرف على الفريق الأول.

ويخوض الإسماعيلى مرانه الختامي بعد غدٍ الأحد في تمام العاشرة صباحا على الملعب الفرعي باستاد الفرعي، على أن يتوجه الفريق بعدها في تمام الثانية عشرة إلا ربع إلى مطار القاهرة، تمهيدا للإقلاع في الطائرة المتجهة إلى محافظة البحر الأحمر عند الساعة الثالثة إلا الربع عصرا.

ويستعد الفريق للقاء مضيفه الجونة يوم الإثنين المقبل على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع الفريق لاستكمال مسيرة النتائج الإيجابية بعد الفوز على سيراميكا والتعادل مع الزمالك في آخر جولتين.