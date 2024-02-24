شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: لم نحسم موعد نهاية الدورى.. وحسام حسن لم يطلب تقليص عدد الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف على لجنة المسابقات بأنه لم يحسم حتى الآن موعد نهاية مباريات الموسم الحالي؛ بسبب مشاركة الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، حيث سيبدأ الموسم الجديد عقب شهر ونصف الشهر من نهاية الحالي.

وقال عامر حسين، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق لبرنامج جمهور الثالثة: "تم التنسيق بين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن ورابطة الأندية على إقامة مباراة الأهلى وإنبى يوم 15 مارس ومعسكر المنتخب يبدأ 12 مارس؛ بسبب كثرة مؤجلات الفريق الأحمر".

وأشار عامر حسين إلى أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لم يطلب تقليص عدد أندية الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" وأتمنى تطبيق فكرة دورى المحترفين على الدورى الممتاز الموسم المقبل حيث يعمل على توفير 9 جولات.

واختتم عامر حسين حديثه قائلا: "جميع المباريات النهائية في جميع المسابقات يتواجد بها وقت إضافى وليس ضربات جزاء مباشرة".