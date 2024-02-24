شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوى: أبارك للأهلى على الفوز.. والسولية والشحات نجما المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جون أنطوى لاعب الأهلى السابق، أن مباراة ميدياما الغانى والأهلى كانت رائعة، والفريقان كانت لهما فرص لتحقيق الفوز، ونبارك للأهلى هذا الفوز الرائع.

وقال جون أنطوى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "المباراة كانت رائعة، وكلا الفريقين أتيحت له فرص للتسجيل، ولكن الأهلى استطاع الفوز وخسر ميدياما على أرضه للأسف".

وأضاف مهاجم الأهلى السابق: "كل اللاعبين قدموا مباراة رائعة وظهر أكثر من لاعب بشكل مميز خلال المباراة والسولية وحسين الشحات قدما أداء مبهرا، ونبارك للأحمر على الفوز".

ونجح فريق الأهلي في الفوز على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

هذا الفوز هو الأول للأهلي الذي يحققه في غانا، حيث لم تشهد مشاركات الفريق الأحمر الماضية أمام الفرق الغانية خارج أرضه أن يحقق الفوز، لينجح الأهلي في تحقيق فوز تاريخي على ميدياما ويعود إلى القاهرة بأول انتصار من أراضي النجوم السوداء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الرابع، ليضع الفريق الأحمر قدما في ربع نهائي البطولة الأفريقية ويحتاج نقطة وحيدة من مباراة يانج أفريكانز لضمان الصعود إلى دور الثمانية.