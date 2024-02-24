شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أبو سليم: نتمنى التأهل رفقة الزمالك وتغيير المدرب لن يؤثر على الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين صالح النايب رئيس نادى أبو سليم الليبى، أنه يتمنى تأهل فريق أبو سليم الليبى رفقة الزمالك للدور المقبل من هذه المجموعة وتغيير جهاز الزمالك لن يؤثر على شكل الأبيض.

وقال حسين صالح النايب، فى مداخلة لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "فريق الزمالك كبير ونحترمه كثيرا، ولكن أتمنى تحقيق الفوز فى المباراة لمحاولة التأهل رفقة الزمالك".

وأضاف: "نشكر دولة الجزائر على استضافة المباراة ونحيي المسئولين فى الجزائر على استقبالهم وضيافتهم لنا، وتغيير الجهاز الفنى للزمالك لن يؤثر فى شيء على الفريق والمباراة 90 دقيقة الأكثر التزاما وإصرارا هو الذى يربح".

واختتم رئيس أبو سليم تصريحاته قائلا: "ملعب أبو سليم الليبي سيكون جاهزا لاستقبال مباراتنا خلال شهر من الآن، وإن شاء الله يتأهل فريق أبو سليم بجوار الزمالك من المجموعة ويكون اللقاء وديا ورائعا بين الفريقين".