شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات دورى Nile حتى الجولة الـ30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حتى الجولة الـ30 من عمر المسابقة عبر موقع التواصل الاجتماعى أكس.

كما تدرس رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري من الموسم المقبل، بناء على مقترح تقدم به بعض المدربون ورؤساء الأندية وكذلك الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وتحسم الرابطة بالتنسيق مع اتحاد الكرة، بشكل نهائي، أمر عدد اللاعبين الأجانب بالأندية للموسم الجديد، خلال الاجتماعات المقبلة، في ضوء التنسيق لخطة الموسم المقبل والتوصل لاتفاق بشأن كافة الأمور.

وسلم عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات في رابطة الأندية، تصورا بالدوري حتى الجولة الـ30 لرابطة الأندية، وذلك بعد تقديم معسكر منتخب مصر من 18 مارس إلى 12 من نفس الشهر.

وعقد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، جلسة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن مدير الفراعنة، مساء السبت الماضي، وتم خلال الاجتماع تأكيد أن الهدف هو صعود منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026.

كما تم استعراض الأجندة الدولية لشهري مارس ويونيو، وتم تدوين طلبات حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.











































