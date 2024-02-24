شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: أتمنى عودة نجلى للزمالك.. ومنتخب 2007 نواة الفراعنة بمونديال 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، أنه يتمنى عودة نجله يوسف لاعب فريق بيراميدز إلى نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن رحيلة جاء لأسباب إدارية.

وأضاف أسامة نبيه، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 فى برنامج جمهور الثالثة قائلاً: "أقوم حاليًا بإعداد جيل من اللاعبين المتميزين أصحاب سن الـ17 عام ليكونوا نواة للمنتخب الأول في مونديال 2030 القادم".

وتابع أسامة نبيه قائلاً: "أعمل حاليا على متابعة جميع اللاعبين في الأندية، حيث قمت بزيارة إلى نادى زد والمقاولون العرب وبعض قطاع الناشئين للوقوف على مستوى اللاعبين الأقوياء".

وضم تشكيل جهاز منتخب مصر للناشئين "مواليد 2007" ما يلي:

المدير الفني: أسامة نبيه

المدرب العام: شريف عبد الفضيل

المدرب المساعد: محمد عمر النور

مدرب حراس المرمى: إبراهيم عبد الجواد