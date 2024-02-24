كالينسكايا تفاجئ شفيونتيك وتلتقي باوليني في النهائي

الرياص - اسماء السيد - دبي : أقصت الروسية آنا كالينسكايا بصورة مفاجئة نظيرتها البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة أولى عالميًا من الدور نصف النهائي لدورة دبي المفتوحة في كرة المضرب للألف الجمعة بنتيجة 6 - 4 و6 - 4.

وأنهت كالينسكايا سلسلة من سبعة انتصارات متتالية للاعبة البولندية، علما أنّ اللاعبة الروسية كانت تخوض مباراتها في نصف نهائي إحدى دورات الألف للمرة الأولى في مسيرتها، لتبلغ النهائي الأول لها في جولة المحترفات حيث ضربت موعداً مع الإيطالية جازمين باوليني.

وسبق أن هزمت كالينسكايا نظيرتها باوليني الشهر الماضي في بطولة أستراليا المفتوحة حينما بلغت الدور ربع النهائي للمرة الأولى لها في إحدى البطولات الكبرى. وستتجدد المواجهة السبت في لقاء تاريخي للاعبتين.

الفوز في 25 من أصل 26 مباراة

ودخلت شفيونتيك الى مواجهة الدور نصف النهائي بعد فوزها بـ 25 من أصل آخر 26 مباراة، وكانت تطمح الى إحراز لقبها الثاني في أقل من أسبوع، بعد فوزها الأسبوع الماضي بدورة الدوحة.

وقالت كالينسكايا البالغة 25 عامًا "إنها لاعبة رائعة. كنت أعلم أنني إذا لم أحافظ على هدوئي ولم أظل شرسة فسوف تدمرني. لذلك كانت تلك خطتي، أن أبقى شرسة، وأن أجعلها تتحرك كثيرًا".

وتابعت "أنا سعيدة بفوزي، إنها لاعبة مذهلة. أنا سعيدة لأنه أتيحت لي فرصة اللعب ضدها وأنا متأكدة من أننا سنلعب كثيرًا في المستقبل".

وبعد تأخرها 2 - 4 في المجموعة الأولى، فازت اللاعبة الروسية بأربعة أشواط متتالية لتنتزع التقدم، وجددت كالينسكايا تفوّقها في المجموعة الثانية وهو ما تجلى بلحظة غضب من شفيونتيك التي رمت مضربها بعد خسارتها ستة أشواط متتالية، لتتأخر 0 - 2 في المجموعة الثانية.

وكسرت كالينسكايا إرسال منافستها مجدداً في الشوط السابع، لكنّ شفيونتيك حاولت تسجيل عودة قوية من خلال تقليص النتيجة الى 5 - 4 من دون أن تنجح في اكمال انتفاضتها بنجاح.

وفي وقت سابق، تغلبت باوليني على الرومانية سورانا سيرستيا 6 - 2 و7 - 6 (6/8) لتبلغ نهائي إحدى دورات الألف للمرة الأولى في مسيرتها.