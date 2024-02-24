الغندور يفاجئ الاهلي بعد الفوز على ميدياما في دوري أبطال أفريقيا

علق خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على الفوز الذي حققه فريق الاهلي على حساب نظيره ميدياما في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”مبروك للاهلي و الأهلاوية الفوز على بطل غانا و التأهل لدور الثمانية”.

وتابع الغندور:” وعقبال الزمالك و بيراميدز و فيوتشر”.

وحل الاهلي ضيفًا على حساب نظيره ميدياما الغاني، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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وحقق المارد الأحمر الفوز فوزًا تاريخيًا على حساب ميدياما بنتيجة هدف وحيد، أحرزه حسين الشحات في الدقيقة 48 بصناعة أنتوني موديست.

ورفع الاهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، حيث بات قريبًا من حسم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي فريق الاهلي في مباراته القادمة نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الجولة السادسة والختامية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الاهلي ضد نظيره يانج أفريكانز يوم الجمعة الموافق 1 مارس، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.