ترتيب الدوري المصري بعد خماسية سيراميكا أمام البلدية وصراع على صدارة الهدافين

يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري المصري لموسم 2023-2024، بعد خماسية سيراميكا كليوباترا أمام بلدية المحلة.

ولعب سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح سيراميكا في تحقيق الفوز بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليحصد 3 نقاط ثمينة في سباق الدوري.

ترتيب الدوري المصري

1-إنبي 23 نقطة.

2- زد 21.

3- بيراميدز 21.

4- المصري البورسعيدي 20.

5- الاتحاد السكندري 19.

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6- سيراميكا كليوباترا 18.

7- طلائع الجيش 18.

8- سموحة 18.

9- الجونة 15.

10- الأهلي 14.

11- مودرن فيوتشر 14.

12- بلدية المحلة 13.

13- الزمالك 12.

14- الإسماعيلي 12

15- البنك الاهلي 11.

16- المقاولون العرب 8.

17- الداخلية 8.

18- فاركو 6 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- أحمد بلحاج (الجونة)، حسام أشرف (بلدية المحلة) – 8 أهداف.

2- مصطفى زيكو (زد) – 7.

3- مابولولو (الاتحاد السكندري)، – 6 أهداف.

4- أحمد قندوسي (سيراميكا كليوباترا)، فادي فريد (سموحة)، محمد سالم (المقاولون العرب)- 5.

5- أحمد سيد زيزو (الزمالك)، فيستون ماييلي (بيراميدز)، بيرسي تاو (الأهلي)، ياو أنور (الإسماعيلي)، جوزيف أوشايا (المقاولون العرب)، أحمد أمين أوفا (إنبي)، ميدو جابر (المصري)- 4 أهداف.