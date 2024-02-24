فانتازي.. من هو أفضل كابتن لـ Blank Gameweek 26؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحلل كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز إحصائيات بوكايو ساكا وأولي واتكينز، بجانب إيرلينج هالاند خلال الفترة الأخيرة، من أجل اختيار أفضل كابتن للجولة Blank Gameweek 26.

ويمتلك بوكايو ساكا وأولي واتكينز الإمكانات والمباراة اللازمة لتقديم بدائل قوية لإيرلينج هالاند (14.4 مليون جنيه إسترليني) في Blank Gameweek 26 بالدوري الإنجليزي.

هالاند مهاجم مانشستر سيتي هو اللاعب الأكثر ملكية في فانتازي، الموجود في أكثر من 75 في المائة من الفرق، وملكيته الضخمة تعني أنه سيكون قائد فريق الملايين من المدربين عندما يسافر إلى بورنموث في هذا الأسبوع.

وحقق هالاند 28 نقطة في آخر أربع مباريات في الدوري منذ عودته الأخيرة من الإصابة، وسجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

في غضون ذلك، يعد ساكا وواتكينز أفضل اللاعبين في فانتازي خلال نفس الفترة، حيث حصدا 49 و 40 نقطة على التوالي.

وسجل ساكا لاعب أرسنال ستة أهداف في تلك الفترة وحصل أيضًا على 10 نقاط إضافية.

وشارك واتكينز مهاجم أستون فيلا في سبعة أهداف، حيث سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى.

ويخوض كل من منافسي هالاند، مباريات على أرضهما في الجولة المقبلة، حيث يواجه ساكا نيوكاسل يونايتد ويستضيف واتكينز نوتنجهام فورست.

وكانت تسديدات هالاند الـ 24 و 21 كرة في منطقة الجزاء أكثر من أي لاعب آخر في فانتازي خلال آخر أربع جولات.

وعلى الرغم من أنه شارك في خمس مباريات بسبب Double Gameweek 25، إلا أن النرويجي لعب 14 دقيقة فقط أكثر من واتكينز خلال هذه الفترة.

ومن الواضح أن مهارات هالاند في الإنهاء انخفضت إلى ما دون مستوياتها المعتادة، حيث قام نجم مان سيتي بتحويل 12.5 في المائة فقط من تسديداته إلى أهداف، على النقيض من ذلك، ضاعف ساكا واتكينز هذا المتوسط بأكثر من الضعف.

وعندما يتعلق الأمر بالمشاركة في فرصة خطيرة، فإن واتكينز هو الأكثر تألقا حيث حصل على سبع فرص خطيرة وصنع أيضًا ثلاث فرص.

من لديه أفضل إحصائيات داخل أو خارج الأرض؟

على أرضه، شارك هالاند في فرصة خطيرة كل 31.7 دقيقة، ويعد هذا أسرع بمرتين من منافسيه في المباريات على أرضه.

وحصل هالاند على 22 فرصة خطيرة، كما صنع ثلاث فرص خلال تسع مباريات فقط.

أرقام ساكا وواتكينز على أرضهما متشابهة جدًا في التقييم، من حيث دقائق لكل فرصة خطيرة والمشاركة وتحويل الفرص لأهداف.

وكلاهما شارك في 15 فرصة خطيرة على أرضه، وكان لدى ساكا ثمانية وخلق سبعة، بينما كان لدى واتكينز 12 وخلق ثلاثة.

تقييم دفاعات الخصوم

يمكن أن يساعد تحليل خصم كل لاعب في تحديد أي نقاط ضعف يجب استهدافها

وتبدو أرقام نيوكاسل مشجعة للغاية لمالكي ساكا، حيث تلقى فريق الماكبايس 12 فرصة خطيرة، وهذا العدد من الفرص يساوي المجموع الإجمالي لبورنموث ونوتنجهام فورست.

إذن، من هو أفضل قائد ؟

إحصائيات فرصة هالاند الخطيرة غير العادية خارج أرضه يجب أن تمنحه الأفضلية.

ولا يوجد فارق كبير بين ساكا واتكينز، حيث يتمتع الأول بميزة طفيفة بفضل نقاط الضعف الدفاعية لنيوكاسل مؤخرًا خارج الأرض.