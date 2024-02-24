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حسين الشحات يصعد للمركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي بالبطولات الأفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

نجح حسين الشحات لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، في قيادة الفريق للفوز على حساب ميدياما الغاني، بعد إحرازه هدف فوز المارد الأحمر، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الهدف ارتقى حسين الشحات، إلى المركز الخامس في قائمة هدافي الأهلي التاريخيين بالبطولات الأفريقية.

وتساوى الشحات بعد هدفه في مرمى ميدياما، مع كلا من "محمد بركات، فلافيو" برصيد 18 هدفاً لكلا منهما، ومتفوقاً على حسام حسن صاحب ال 17 هدفاً مع النادي الأهلي.

ويعد حسين الشحات هو هداف الجيل الحالي من لاعبي النادي الأهلي في البطولات الأفريقية، برصيد 18 هدفاً.

وبات الشحات على بعد هدفين فقط من التساوي، مع وليد سليمان صاحب المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي برصيد 20 هدفاً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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