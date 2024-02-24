نادي الزمالك وأبو سليم يناقشان الأمور الأمنية مع مراقب المباراة بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - استقبل مسؤولو نادي الزمالك بالتنسيق مع أبو سليم الليبي، الجزائري رشيد أوكالي، مراقب مباراة الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بفندق إقامة الفريقين بالجزائر.

وحرص أحمد سليمان رئيس بعثة الفريق في الجزائر، وفوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي على استقبال مراقب المباراة مساء اليوم الجمعة.

وناقش مسؤولو الناديين والمراقب كافة الأمور التنظيمية والأمنية للمباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، وقام مراقب المباراة بالاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بإقامة الفريقين في الجزائر.

ويلاقي الزمالك نظيره الليبي، يوم الأحد المقبل 25 فبراير 2024، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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