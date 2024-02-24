"الأكثر في تاريخ ألمانيا".. رقم تاريخي لبايرن ليفركوزن بعد مباراة ماينز بالدوري الألماني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

نجح فريق بايرن ليفركوزن في تعزيز صدارته للدوري الألماني، بعد تحقيق الفوز على حساب فريق ماينز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري الألماني.

وبهذا الفوز رفع فريق بايرن ليفركوزن رصيده من النقاط في الدوري الألماني، إلى 61 نقطة متصدراً جدول ترتيب المسابقة.

وأصبح فريق بايرن ليفركوزن صاحب أطول سلسلة مباريات متتالية دون هزيمة في تاريخ الأندية الألمانية بمختلف البطولات برصيد 33 مباراة، متفوقاً على بايرن ميونخ صاحب الـ 32 مباراة متتالية.

وخاض ليفركوزن 23 مباراة في الدوري الألماني حتى الآن، تمكن خلالهما من تحقيق الفوز في 19 مباراة، وحضر التعادل في أربع مباريات، ولم يتلق أي هزيمة.