شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود للقاهرة اليوم بعد خوض مباراة ميدياما الغاني بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة اليوم، السبت، قادمة من غانا بعد خوض مباراة ميدياما في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي شهدت ملابسات كثيرة بسبب تأخر وصول البعثة إلى أكرا مرتين، واحدة في مطار القاهرة والثانية في مطار كوماسي لخوض المباراة وحاول الأهلي تأجيل اللقاء 24 ساعة لكن طبه قوبل بالرفض.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية تونسية أن محمد علي بن رمضان لاعب فريق فرينكفاروزي المجري دخل دائرة اهتمامات النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الشياطين الحمر في الموسم القادم.

ووفقًا لموقع "كورة 24" التونسي فإن النادي الأهلي رفع عرضه لضم محمد علي بن رمضان إلى 3 ملايين دولار دون ذكر تفاصيل التعاقد بين الطرفين.

وفشل محمد علي بن رمضان بسبب تكرار الإصابة وظروف أخرى في التواجد بتشكيلة الفريق المجري الأساسية ما يجعله يبحث عن تحد جديد.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي الأهلي حصلت على موافقة اللاعب التونسي للانضمام إلى صفوفه بداية من الصيف القادم حسبما ذكرت مصادر مقربة من اللاعب.