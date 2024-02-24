نجم الزمالك السابق: فيريرا يملك شخصية قوية..والمدرسة البرتغالية تُفضل الطريقة الدفاعية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد علاء عبدالغني، نجم الزمالك السابق، أن المدرسة البرتغالية تُفضل الطريقة الدفاعية، مشددا على أن فيريرا لديه شخصية قوية مع اللاعبين.

وقال عبدالغني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "فيريرا كان بروفيسور ويحب إلقاء المحاضرات لتحفيظ اللاعبين طرق اللعب المختلفة وكان يملك شخصية قوية، وباتشيكو كان يحب أن يكون مقربا من اللاعبين".

عبدالله السعيد أبرز صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

أكد علاء عبدالغني، نجم الزمالك السابق، أن الصفقات التي أبرمها مجلس الإدارة في الميركاتو الشتوي مختفة عن كل موسم.

وقال عبدالغني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "عبدالله السعيد أبرز صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوية وشاهدته في مباراة الإسماعيلي ويتحرك في كل مكان بالملعب وهو لاعب مميز ويملك إمكانيات عالية".

وأضاف: "حمزة المثلوثي لم يقنعني في مركز قلب الدفاع وأتمنى أن يعود لمركزه الظهير الأيمن، وأحمد حمدي سيكون له دور مؤثر مع الفريق