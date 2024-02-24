إبراهيم سعيد: كولر يمنح الضوء الأخضر لعودة محمد شكري من صفوف سيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، طالب بعودة لاعب الفريق السابق المنتقل لصفوف سيراميكا كليوباترا.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "كولر منح الضوء الأخضر من أجل محمد شكري مرة آخرى من صفوف فريق سيراميكا كليوباترا".

وأضاف: "النادي الأهلي يرغب بقوة في دعم مركز الظهير الأيسر بعد مستوى علي معلول خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "لذلك منح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الضوء الأخضر لإدارة النادي، من أجل التعاقد مع محمد شكري ظهير سيراميكا كليوباترا وعودته من جديد لصفوف المارد الأحمر".

جدير بالذكر حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بهدف نظيف على نظيره ميدياما الغاني، في مباراة اُقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا، لحساب الجولة الخامسة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023/2024.