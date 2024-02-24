موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل بيراميدز ضيفا على نظيره مازيمبي في مواجهة قوية ضمن مباريات المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي مباراة بيراميدز ومازيمبي ضمن الجولة الخامسة من المجموعة لذا ستكون مواجهة مصيرية وحاسمة لاسيما وأن الصراع مشتعل بين الفرق الأربعة على حجز بطاقة التأهل للدور التالي.

ويتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن صن داونز الوصيف.

ويتذيل بيراميدز ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ولكن لا يزال يحتفظ بفرص التأهل إلى الدور التالي حال حقق نتائج إيجابية في الجولتين المتبقيتين.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

تقام مباراة بيراميدز ومازيمبي اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر فضائية beIN Sports HD 8.