موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق برشلونة نظيره خيتافي على ملعب "مونتجويك" في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بينما يحتل خيتافي المركز العاشر وفي جعبتخ 34 نقطة.

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، هذا الموسم، قد انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي

تنطلق مباراة برشلونة وخيتافي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 وسيكون علي محمد علي هو معلق المباراة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، كريستنسن، فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي.