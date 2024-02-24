شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: شخصيتى سبب عدم العمل مع فيتوريا ومن حق حسام حسن حرية اختيار جهازه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد يوسف مساعد المدير الفني لاتحاد الكرة والمشرف على منتخبات الشباب والناشئين، بأنه قدم اعتذارا رسميا إلى مسئولي الاتحاد المصرى لكرة القدم، عقب تولى حسام حسن مديرًا فنيا لمنتخب مصر، وذلك لمنح الحرية له في اختيار جهازه المعاون، ولم أندم على تلك القرار.

وقال محمد يوسف، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، لبرنامج جمهور الثالثة: "إن الأمر بدأ باتصال هاتفى من جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وخالد الدرندلى نائب الرئيس والاتفاق على تولى منصب المدرب العام مع مدير فنى أجنبى وعقب ذلك بـ24 ساعة فقط علمت بتولى جهاز فنى وطنى".

وأضاف محمد يوسف: "عدم العمل مع البرتغالى فيتوريا بسبب شخصيتى القوية، حيث كان يرغب في مدرب صغير السن ليكون صاحب القرار بمفرده".

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قرر تعيين محمد يوسف مساعدا للمدير الفني لاتحاد الكرة، ومشرفا على منتخبات الشباب والناشئين.